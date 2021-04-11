بالأسماء.. داخلية غزة تنشر كشف "تنسيقات مصرية" للسفر يوم الثلاثاء

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية والأمن الوطني بقطاع غزة، عن وصول كشف (تنسيقات مصرية)، للسفر عبر معبر رفح البري، يوم الثلاثاء.





وطالبت الهيئة في تصريح نشرته، مساء اليوم الأحد، على موقع الوزارة الالكتروني، المسافرين التوجه لإجراء فحص (كورونا)، بدءاً من الساعة 9:00 صباح غدٍ الإثنين، في المراكز الصحية المعلن عنها سابقاً في جميع المحافظات.





ودعت الهيئة، المسافرين التواجد الساعة 8:00 صباح الثلاثاء، في الصالة الخارجية لمعبر رفح؛ لتسهيل سفرهم.











رام الله - دنيا الوطن