فتوح يثمن موقف الحزب الكندي من المستوطنات الإسرائيلية

ثمن المفوض العام للعلاقات الدولية، عضو اللجنة المركزية روحي فتوح، خطوة الحزب الديمقراطي الكندي للتصويت على قرار يشمل مقاطعة منتجات المستوطنات وحظر تجارة الأسلحة مع إسرائيل.





ورحب فتوح في تصريح له اليوم، بالبيان الصادر عن الحزب الكندي وموقفه الواضح من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ومطالبته بإنهاء الدعم الكندي للمستوطنات غير الشرعية، ووقف تدفق الأسلحة من والى إسرائيل حتى ينال الفلسطينيون حريتهم.





وأضاف فتوح:" بأنه يجب اتخاذ عقوبات فورية ضد إسرائيل لإعلانها قرارا بإقامة المزيد من البؤر والوحدات الاستيطانية الجديدة، وضم المزيد من أراضي الفلسطينيين.





ودعا فتوح ": جميع دول العالم لاتخاذ خطوات مماثلة من شأنها الضغط ولجم إسرائيل لوقف مصادرتها واستيلائها على الأراضي الفلسطينية من أجل إقامة مستوطنات غير شرعية وضرورة تطبيق القرارات الدولية، داعيا في الوقت ذاته المجتمع الدولي باتخاذ خطوات فعلية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية ومحاسبتها.





وأشاد فتوح بالعلاقات الثنائية التي تربط فلسطين وكندا، مثمنا الدعم الكندي المستمر لفلسطين في العديد من القطاعات والمجالات.

رام الله - دنيا الوطن