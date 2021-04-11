من الدول العربية التي أعلنت الثلاثاء أول أيام شهر رمضان؟



من جانبه، قالت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: "تعذر رؤية هلال شهر رمضان وأن الاثنين المتمم لشعبان".



دار الأفتاء المصرية، كذلك أعلنت أن الثلاثاء أول ايام شهر رمضان المبارك، وأن غداً الاثنين هو المتمم لشهر شعبان.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت بعض الدول العربية، مساء اليوم الأحد، تعذر رؤية هلال شهر رمضان المبارك، وبالتالي سيكون غداً الاثنين، المتمم لشهر شعبان، والثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان المبارك.وفي التفاصيل، أعلنت المملكة العربية السعودية، تعذر رؤية هلال شهر رمضان، في مرصدي تمير وحوط سدير الحكوميين، وبالتالي سيكون غداً الاثنين هو المتمم لشهر شعبان، أول أيام شهر رمضان.بدوره، أكد الموقف السني في العراق، أن غداً الاثنين المتمم لشهر شعبان، والثلاثاء أول أيام شهر رمضان، بسبب تعذر رؤية هلال شهر رمضان.