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ولي العهد الأردني يزور أضرحة الشهداء بـ"الوشاح" ويغيره عند الاحتفال بمئوية المملكة.. فما السر؟

ولي العهد الأردني يزور أضرحة الشهداء بـ"الوشاح" ويغيره عند الاحتفال بمئوية المملكة.. فما السر؟
رام الله - دنيا الوطن
أثار الوشاح الذي ارتداه ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني خلال الاحتفال بمئوية الدولة جدلا كبيرا، حيث ظهر به أثناء زيارته لصرح الشهيد، وظهر في غيره خلال زيارته للأضرحة الملكية.

وبحسب موقع (رؤيا) الأردني، فقد أكدت مصادر أن ارتداء هذا الوشاح في صرح الشهيد، مرتبط باستقلال الدولة وبعيد الجيش ولا يرتدى خارج المناسبات.

ولفتت المصادر إلى أن الملك الأردني نفسه لم يزر الأضرحة بلباس الاحتفال الذي جرى في صرح الشهيد بمناسبة مئوية الدولة، وذلك بسبب ارتباط لباس العرش بمناسبات محددة.

وأوضحت أن الملك ارتدى خلال زيارة صرح الشهيد لباس العرش؛ وهو يرتديه لدى إلقاء خطبة العرش في مجلس الأمة، وفي المناسبات ذات الطابع الرسمي.

وعن دلالة هذا الزي، قالت المصادر إن له دلالاته من حيث ارتباطه بتاريخ المملكة ومئوية تأسيسها، وحمل اليوم دلالة رمزية تتمثل في تحية العرش لشهداء الوطن.

وأكدت المصادر أن البروتوكول يقتضي أن يغير الملك اللباس عند زيارة الأضرحة، وذلك لارتباطه برمزية المكان والمناسبة.

وعن لباس ولي العهد، أكدت أن اللباس الدركي الرسمي لولي العهد، الذي يعتليه الوشاح الأحمر، يرتبط بأمكنة ومناسبات محددة، مشيرا إلى أنه قام بخلع الوشاح عند زيارة الأضرحة الملكية، لأنه يتعلق باستقلال الدولة، ويُرتدى فوق الزي العسكري، ضمن وجوده ي صرح الشهيد والاحتفال بعيد الجيش ومئوية الدولة الأردنية.

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