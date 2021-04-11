مقتل خمسة من مسلحي تنظيم الدولة في قصف للجيش العراقي

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت السلطات الأمنية العراقية، اليوم الأحد، مقتل 5 من عناصر تنظيم الدولة، وذلك بعد قصف لطيران الجيش العراقي على مواقع في محافظة ديالى شرقي البلاد.



وأوضح بيان صادر عن خلية الإعلام الأمني العراقية، أنه "انطلقت القطعات الأمنية صباح اليوم، وبإشراف قيادة العمليات المشتركة، بتنفيذ واجب تفتيش وتطهير السلسلة الجبلية المحيطة ببحيرة حمرين، والمناطق المحاذية لها شمال السعدية في قاطع عمليات ديالى"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك الروسية).



وتابع البيان العراقي أن "القوات الأمنية ضمن محور قيادة القوة البرية، قد تمكنت من تدمير أربعة أوكار ونفق وتفجير عبوة ناسفة وقتل خمسة عناصر من جماعات تنظيم الدولة من قبل طيران الجيش".



وأكدت السلطات العراقية في أكثر من مناسبة سعيها للقضاء على التنظيمات المسلحة في البلاد، وحصر السلاح بيد الدولة.



وأعلن العراق، في كانون الأول/ديسمبر 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم الدولة، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".