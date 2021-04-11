الاحتلال يهدم عريشا زراعيا للمرة الثانية جنوب بيت لحم

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رام الله - دنيا الوطن

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاحد، عريشا زراعيا للمرة الثانية على التوالي في بلدة الخضر جنوب بيت لحم، واستولى على مكوناته.



وأفاد الناشط أحمد صلاح، بأن قوات الاحتلال هدمت عريشا في منطقة "البيرة" غرب البلدة يعود للمواطن صلاح الدين صلاح، بحجة عدم الترخيص، واستولت على مكوناته من حديد وخشب، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وأضاف أن الاحتلال شن في الفترة الأخيرة حملة هدم واسعة النطاق، طالت عددا من العرش الزراعية في أراضي بلدة الخضر .