الصحة الأردنية تسجل 65 حالة وفاة و3340 إصابة جديدة بـ(كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم الأحد، تسجيل 65 حالة وفاة، و3340 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد.



وأوضحت الصحة الأردنية في بيان، أن إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 7773 في المملكة، وارتفع اجمالي الاصابات إلى 665735، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.