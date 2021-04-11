(يديعوت): مقتل إسرائيلي في انفجار سيارة

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، بمقتل شخص في انفجار سيارة، وقع مساء اليوم الأحد، في مدينة (حولون) بتل أبيب.



وقالت الصحيفة: "يبدو انه تم زرع عبوة ناسفة في السيارة"، لافتة إلى أنه قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية وفرق الإسعاف توجهوا للمكان، ويجري البحث عن المزيد من الأشخاص المحاصرين.



وأشارت الصحيفة، إلى أن الشرطة الإسرائيلية تجري فحصاً في ملابسات انفجار السيارة.