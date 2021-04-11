البحرية بغزة: السماح للصيادين بالعودة لممارسة عملهم

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت الشرطة البحرية في قطاع غزة، أنه تقرر السماح للصيادين بالعودة لممارسة عملهم داخل البحر، اليوم الأحد في تمام الساعة الخامسة.



وكانت الشرطة البحرية، قد أعلنت في وقت سابق، أنه تقرر إغلاق البحر امام الصيادين الفلسطينيين، بسبب الأحوال الجوية التي شهدها القطاع.