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العاهل السعودي يصدر أمراً "عاجلاً" بشأن صلاة التراويح في الحرمين الشريفين

العاهل السعودي يصدر أمراً "عاجلاً" بشأن صلاة التراويح في الحرمين الشريفين
رام الله - دنيا الوطن
أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأحد، أمراً عاجلاً بشأن صلاة التراويح في الحرمين الشريفين.

وأعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على إقامة صلاة التراويح في الحرمين الشريفين وتخفيفها إلى خمس تسليمات مع استمرار الإجراءات التنظيمية والاحترازية التي أعدتها رئاسة شؤون الحرمين والجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن خلال شهر رمضان المبارك"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك الروسية).

ونقلت وسائل إعلام سعودية، عن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، تأكيده حرص القيادة على استمرار إقامة الشعائر في الحرمين الشريفين وتسخير كافة السبل لتمكين ضيوف الرحمن من أداء النسك والعبادات في بيئة صحية آمنة ومستوفية لكافة المعايير الصحية العالمية المتبعة في مجالات مكافحة العدوى.

وأضاف أن "الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي جهزت كامل إمكاناتها البشرية والآلية من أجل خدمة المعتمرين والمصلين خلال موسم رمضان بالتعاون مع كافة الجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن"، مشيراً إلى أن "خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان يتابعان وبشكل متواصل كل ما من شأنه توفير أرقى الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين خلال الموسم الاستثنائي".

وكانت السلطات السعودية، أعلنت الخميس الماضي، عن فرض غرامة كبيرة قدرها (10,000) ريال" على من يحاول دخول الحرم المكي للصلاة بدون تصريح خلال شهر رمضان.

كما حددت وزارة الحج والعمرة السعودية، الفئات الممنوعة من العمرة أو الصلاة في شهر رمضان المقبل.

وقالت وزارة الحج السعودية، بحسب ما نشرته عبر حسابها على موقع "تويتر": "يمنع اصطحاب الأطفال سواء للصلاة أو العمرة خلال شهر رمضان". وتابعت بقولها "كما يمنع دخول منطقة الحرم على المركبات غير المصرح لها بدخول المنطقة المركزية".

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