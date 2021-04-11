شؤون فلسطينية

النيابة تبلّغ لجنة الانتخابات بمتابعة التحقيقات بمحاولات تغيير مراكز تسجيل ناخبين

النيابة تبلّغ لجنة الانتخابات بمتابعة التحقيقات بمحاولات تغيير مراكز تسجيل ناخبين
لجنة الانتخابات المركزية
رام الله - دنيا الوطن
ضمن متابعة لجنة الانتخابات المركزية للشكوى التي تقدمت بها والمتعلقة بالجرائم الانتخابية التي وقعت أثناء عملية التسجيل، أبلغت النيابة العامة اللجنة، بانتهاء التحقيقات الأولية في موضوع الجرائم الانتخابية المتمثلة في نقل عناوين بعض المواطنين المسجلين دون علمهم، وأنه تم إحالة القضية إلى النيابة ذات الاختصاص في مدينة الخليل.

وكانت لجنة الانتخابات اكتشفت مساء يوم 16 من شهر شباط/فبراير الماضي محاولات نقل مراكز تسجيل ناخبين دون علمهم الأمر الذي يعتبر جريمة انتخابية، وتقدمت على إثر ذلك بشكوى فورية إلى النائب العام متضمنة كافة البيانات اللازمة لفتح تحقيق، واتخاذ المقتضى القانوني بحق من ارتكبوا هذا الفعل.

كما بعث رئيس اللجنة د. حنا ناصر برسالة إلى النائب العام الأستاذ أكرم الخطيب الشهر الماضي، عبر فيها عن ثقته في عمل النيابة العامة، راجياً اعلام اللجنة بالتقدم الحاصل في الجهود الرامية إلى الكشف عن مرتكبي هذه الجرائم، واتخاذ الإجراء القانوني اللازم بحقهم وفقاً للقانون.

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