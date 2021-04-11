مجلس العلاقات يعزي بوفاة رمزي كلارك أحد المتضامنين مع الشعب الفلسطيني

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رام الله - دنيا الوطن

أعرب "مجلس العلاقات الدولية – فلسطين" عن خالص تعازيه بوفاة المناضل الحقوقي الأميركي رمزي كلارك أحد المتضامنين مع الشعب الفلسطيني والداعمين لحقوقه والرئيس الشرفي للمنتدى العربي والدولي من أجل العدالة لفلسطين.



وقال المجلس في بيان صدر عنه اليوم الأحد، إن كلارك لعب دوراً مهماً في كشف تأثير اللوبي الصهيوني على صناع وصناعة القرار في الولايات المتحدة الأمريكية.



وكانت غزة المحاضرة قد استقبلت كلارك في 2011 متضامناً مع نضال الشعب الفلسطيني بعد العدوان الإسرائيلي عليها، مندداً بسياسات بلاده في التدخل لإفشال القضايا الدولية المرفوعة لمحاكمة قادة العدو على جرائم حرب ارتكبوها خلال العدوان، ومشددًا على أن واشنطن تقف عقبة أمام تطبيق القانون الدولي وإنصاف المضطهدين.



وأرسل المجلس خالص تعازيه لعائلة كلارك وأصدقائه ومحبيه، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني لن ينسى مواقفه المشرفة.