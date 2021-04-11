إدارة معتقل "ريمون" تماطل بعلاج الأسير باسم أبو ظاهر وتهمل وضعه الصعب

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رام الله - دنيا الوطن

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير أصدرته ظهر الأحد، أن إدارة معتقل "ريمون" تهمل الحالة الصحية السيئة للأسير باسم أبو ظاهر (44 عاماً) من قطاع غزة، ولا تكترث لعلاجه.



وأشارت الهيئة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن الأسير أبو ظاهر يعاني منذ حوالي أربع سنوات من مشاكل في المريء، ومن التهابات حادة في المعدة، ومن صعوبة في البلع وهضم الطعام، ويتقيأ دم أسود بشكل دائم، وخسر من وزنه أكثر من 12 كغم، كما ويشتكي أيضاً من مشاكل بالأسنان.



وأضافت أن الأسير طلب من إدارة معتقل "ريمون" أكثر مرة تحويله إلى المشفى وتشخيص حالته كما يجب، وتحديد موعد لعملية جراحية له، لكن إدارة المعتقل كانت ترفض في كل مرة نقله إلى المشفى.



وأضافت الهيئة أنه بعد مطالبات عديدة من قبل الأسير، تم نقله إلى مشفى "سوروكا" الإسرائيلي، لكن تم معالجته بشكل مؤقت، حيث قام أطباء الاحتلال بإدخال أنبوب وسحب الدم الأسود من جسده، بدون علاجه بالشكل السليم، علماً بأن الأسير بحاجة ماسة لتحويله لإجراء عملية بأسرع وقت ممكن، ولمتابعة حثيثة لحالته.

يشار إلى أن الأسير أبو ظاهر معتقل منذ عام 2017 ومحكوم بالسجن لـ 10 سنوات، وهو متزوج وهو أب لخمسة أبناء.