شؤون فلسطينية

الصالح يفتتح مقر مجلس قروي مرج غزال الجديد

الصالح يفتتح مقر مجلس قروي مرج غزال الجديد
رام الله - دنيا الوطن
افتتح وزير الحكم المحلي م. مجدي الصالح، مقر مجلس قروي مرج غزال الجديد بتمويل من الوزارة، وأول نقطة شحن كهرباء لصالح مجلس الخدمات المشترك للتخطيط والتطوير الاغوار الوسطى.

وأكد الصالح أهمية افتتاح المقر الجديد للمجلس والذي يشكل منطلقاً لتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين ومتابعة احتياجاتهم، وأهمية افتتاح أول نقطة شحن للكهرباء والذي من شأنه المساهمة في ضبط ملف الكهرباء في المنطقة وضمان استمرارية تقديم الخدمة.

 وأضاف: أن الوزارة لن تدخر أي جهد في سبيل تقديم الدعم لمجلس الخدمات المشترك من أجل تمكينه من القيام بالمهام التي أُنشئ لأجلها.

جاء ذلك خلال زيارة ميدانية اليوم الأحد، افتتح خلالها المجلس وأول نقطة للشحن، وذلك بحضور مدير عام حكم محلي أريحا والاغوار، ورئيس المجلس القروي لمرج غزال، ورئيس مجلس الخدمات المشترك، وممثلين عن المجالس الأعضاء بالمجلس المشترك، ومحافظة اريحا، وسلطة الطاقة.

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