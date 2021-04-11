رئيس الجمهورية التونسية يستقبل رئيس البرلمان العربي مؤكدا دعمه للبرلمان بتعزيز العمل العربي

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رام الله - دنيا الوطن

أكد الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية أن البرلمان العربي يضطلع بدور مهم ومحوري للتعبير عن إرادة الشعوب العربية وهو أداة دفع محورية للدفاع عن قضايا الأمة العربية ومقدراتها والعمل على تعزيز العمل العربي المشترك بما يسهم في تنمية المجتمعات العربية والدفاع عن قضاياها العادلة .



جاء ذلك خلال استقبال فخامة رئيس الجمهورية التونسية ، بمقر إقامته بقصر القبة بالقاهرة، رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبد الرحمن العسومي.



وأعرب رئيس الجمهورية التونسية عن دعمه للبرلمان العربي ودوره البناء ، مشيداً بدور المنظمة في تعزيز العمل العربى المشترك، وفي تحصين المجتمعات العربية من كل مظاهر التطرف والتفاعل مع الأوضاع الإقليمية المتسارعة وفق رؤى واستراتيجية جديدة وهو ما يدعم العمل البرلماني على المستوى العربي و يعزز من تواجدها للدفاع عن مقدرات الأمة .



من جانبه؛ أعرب رئيس البرلمان العربي عن اعتزازه وتشرفه بلقاء فخامة الرئيس التونسي؛ مثمنا دوره العظيم في حفظ الأمن والاستقرار بتونس وما تشهده من تطور في مختلف المجالات مما جعلها إحدى الدول الرائدة على مستوى المنطقة منوها بالدور الكبير الذي يقوم به فخامته بدعم القضايا العربية وعلى رأسها سد النهضة الذي يحفظ الحق المائي لجمهورية مصر العربية وجمهورية السودان، وكذلك جهود فخامته لحفظ دولة ليبيا والتوصل إلى اتفاق المصالحة بين الأطراف الليبية ودعم التقارب العربي في ايصال وجهات النظر، مقدراً الدور الكبير الذي يقوم به رئيس الجمهورية التونسية في دفع العمل العربي المشترك على شتى المجالات التي تخدم قضايا الأمة العربية.