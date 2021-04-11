رئيس بلدية النصيرات ووكيل وزارة الحكم المحلي يفتتحان مشاريع خدماتية

رام الله - دنيا الوطنافتتحت بلدية النصيرات وسط قطاع غزة اليوم الاحد، مشروعين رئيسيين يخدمان مناطق حيوية وهامة بالنصيرات.وحضر الاحتفال الذي نظم لافتتاح مشروع تطوير منطقة صلاح شحادة وإعادة تأهيل شارع خالد بن الوليد، وكيل وزارة الحكم المحلي م. احمد ابو راس ووفد مرافق له، ورئيس بلدية النصيرات أ. اياد مغاري وأعضاء المجلس البلدي والموظفون، وقادة الفصائل وشخصيات اعتبارية ولفيف من الوجهاء والمخاتير ووسائل الإعلام.وأكد رئيس بلدية النصيرات أ. اياد مغاري على الاستمرار في مسيرة البناء والتطوير للنهوض بالنصيرات، وتلبية رغبات أهالي النصيرات واحتياجاتهم.وأوضح أنه ومنذ استلام المجلس البلدي الحالي مهامه منتصف العام الماضي، كان الحرص على العمل وفق خطة استراتيجية ضمن مسارات واضحة ومحددة.وأشار إلى أن المجلس البلدي حرص على تنفيذ مشروع إعادة تأهيل شارع خالد بن الوليد، لأهميته وموقعه بالنسبة لفئة كبيرة من سكان النصيرات والمنطقة الوسطى بشكل عام، كما جرى العمل على تطوير منطقة صلاح شحادة وإنهاء معاناة السكان فيها، وخاصة خلال فصل الشتاء.وتوجه "مغاري" بجزيل الشكر والتقدير لصندوق تطوير البلديات والشركة المنفذة وأهالي المنطقة على تعاونهم في إنجاح هذين المشروعين الهامين، مبينا أنه سيتم خلال الفترة المقبلة تنفيذ العديد من المشاريع التطويرية.بدوره شدد وكيل وزارة الحكم المحلي م. احمد ابو راس على عمق العلاقة الاستراتيجية التي تجمع الوزارة مع بلدية النصيرات، مشيدا بأدائها وخدماتها التي تقدمها للجمهور.ووجه "ابو راس" التحية لطواقم صناع الجمال في بلدية النصيرات، مثنيا على جهودهم في الحفاظ على نظافة النصيرات.وعبر عن شكره لبلدية النصيرات ممثلة برئيسها وأعضاء المجلس البلدي والموظفين، على الجهود المبذولة والواضحة في خدمة السكان.من جانبه، ثمن رئيس بلدية النصيرات حضور الوجهاء والمخاتير وأهالي منطقة صلاح شحادة ولجان الأحياء، موجها لهم الشكر على تلبيتهم الدعوة والمشاركة في فعاليات حفل الافتتاح.وفي كلمته التي ألقاها ممثلا عن أهالي منطقة صلاح شحادة، أثنى أ. زياد أبو الحاج على المجهودات الكبيرة التي قامت بها بلدية النصيرات لتنفيذ المشروع الهام والحيوي الذي يخدم حوالي 5000 نسمة تقطن المنطقة.وذكر أنه ومن خلال هذا المشروع تم إنهاء معاناة سكان المنطقة التي امتدت لأعوام طويلة، وخاصة خلال فصل الشتاء، متمنيا التوفيق لبلدية النصيرات في تنفيذ مزيد من المشاريع الخدماتية في كافة أنحاء النصيرات، موجها الشكر والتقدير لرئيس بلدية النصيرات وأعضاء المجلس البلدي والموظفون على مجهوداتهم الكبيرة في خدمة أهالي النصيرات.