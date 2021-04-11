دولي

وزير الدفاع الأمريكي: ملتزمون بحماية إسرائيل وأمنها

وزير الدفاع الأمريكي: ملتزمون بحماية إسرائيل وأمنها
بيني غانتس ووزير الدفاع الأمريكي
رام الله - دنيا الوطن
أكدت الولايات المتحدة، على لسان وزير الدفاع، لويد أوستن،  التزامها بحماية إسرائيل وأمنها.

جاء ذلك خلال أول زيارة لمسؤول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لإسرائيل.

وبعد اجتماعه مع وزير الجيش، بيني غانتس في تل أبيب اليوم، قال الوزير الأمريكي: إن العلاقة بين واشنطن وتل أبيب جوهرية ومهمة للاستقرار وللأمن الإقليمي وثابتة ولا يمكن أن تنفصم، وقائمة على الثقة.

وأشار إلى أنه يتطلع لتعزيز تلك الثقة، مشدداً على دعم واشنطن الكامل لعمليات التطبيع والسلام بين إسرائيل والدول العربية والإسلامية، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

وبدوره صرح غانتس، بأن إسرائيل تعتبر الولايات المتحدة شريكة كاملة في جميع الجبهات القتالية وعلى رأسها إيران، وفق تعبيره.

وقال إن نظام طهران يشكل تهديداً استراتيجيا للأمن العالمي والشرق الأوسط ودولة إسرائيل، وفق زعمه.

وتعهد غانتس بمواصلة العمل مع الشركاء الأمريكيين للتأكد من أن أي اتفاق سيبرم مع إيران سيخدم المصالح الحيوية للعالم والولايات المتحدة ويمنع سباق تسلح نووياً في المنطقة ويصون دولة إسرائيل.

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