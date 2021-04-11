مستوطنون يقتحمون نبع تل السلطان الأثري شمال مدينة أريحا

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحم مستوطنون، اليوم الأحد، نبع تل السلطان الأثري شمال مدينة أريحا.



ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن عشرات المستوطنين اقتحموا نبع وتل السلطان الأثري، تحت حماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي منع المواطنين من الاقتراب من المكان.