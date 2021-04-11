أريحا: إصدار حكم بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 7 سنوات لمدان بتهمة الحرق الجنائي
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت محكمة بداية أريحا ممثلة بهيئة القاضي فاطمة النتشة، اليوم الأحد، حكما بإدانة المتهم (ع، ج) عن تهمة الحرق الجنائي سنداً لأحكام المادة 368/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 7 سنوات.
وفي السياق ذاته، أصدرت محكمة بداية أريحا حكما بإدانة المتهم (أ، م، أ) عن تهمة السرقة سنداً لأحكام المادة 404/1 و 76 من ذات القانون وحكمت عليه بالأشغال الشاقة لمدة 3 سنوات.
وجاء هذا الحكم استنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة إيهاب شحادة، وذلك بعد أن قامت نيابة أريحا بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة، بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولا.
أصدرت محكمة بداية أريحا ممثلة بهيئة القاضي فاطمة النتشة، اليوم الأحد، حكما بإدانة المتهم (ع، ج) عن تهمة الحرق الجنائي سنداً لأحكام المادة 368/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 7 سنوات.
وفي السياق ذاته، أصدرت محكمة بداية أريحا حكما بإدانة المتهم (أ، م، أ) عن تهمة السرقة سنداً لأحكام المادة 404/1 و 76 من ذات القانون وحكمت عليه بالأشغال الشاقة لمدة 3 سنوات.
وجاء هذا الحكم استنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة إيهاب شحادة، وذلك بعد أن قامت نيابة أريحا بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة، بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولا.
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