شؤون فلسطينية

"الديمقراطية" تشيد بتصويت الحزب الديمقراطي الجديد في كندا لصالح مقاطعة البضائع الإسرائيلية

"الديمقراطية" تشيد بتصويت الحزب الديمقراطي الجديد في كندا لصالح مقاطعة البضائع الإسرائيلية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
تشيد دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بتصويت الحزب الديمقراطي الجديد (NDP) في كندا خلال أعمال مؤتمره السنوي لصالح مقاطعة البضائع الإسرائيلية الصادرة من المستوطنات الإسرائيلية الغير شرعية والمقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تخالف جميع القرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية وخاصة القرار ٢٣٣٤ الذي يدين الاستيطان الإسرائيلي.

وأكدت دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بأن تبني الحزب الديمقراطي الجديد في كندا لسياسة مقاطعة البضائع الإسرائيلية على الرغم من محاولة إفشالها من بعض المجموعات تؤكد على اتساع رقعة التضامن مع الشعب الفلسطيني وتعزيز ثقافة المقاطعة العالمية للمنتجات الإسرائيلية، والتي تعتبر سلاحا فعال بوجه دولة التمييز العنصري (الابرتهايد) الإسرائيلية، وممارساتها الإجرامية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني وأرضه

ودعت جميع الأحزاب التقدمية والمتضامنة مع الشعب الفلسطيني حول العالم إلى إدراج ثقافة المقاطعة في السلوك السياسي للأحزاب وصولا إلى تشكيل رأي عام عالمي سياسي وشعبي يتبنى بشكل عملي سياسية مقاطعة البضائع الإسرائيلية وضاغط لصالح الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران من العام 1967 بعاصمتها القدس وتحقيق حق عودة اللاجئين الفلسطينيين وفقا للقرار الأممي 194.

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