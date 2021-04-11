من الدولة الأولى بالعالم التي أعلنت عن أول أيام شهر رمضان المبارك؟

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن مجلس أئمة مسلمي أستراليا، أن يوم غد الاثنين، "هو المكمل لشهر شعبان (الهجري)، وأن يوم الثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان الموافق 13 نيسان/أبريل من عام 2021".



وهنأ كبير مفتي أستراليا، إبراهيم أبو محمد، عامة المسلمين بقرب حلول شهر رمضان، مشيرا إلى أن "أول صلاة تراويح ستكون بعد صلاة عشاء يوم غد الاثنين"، وجاء ذلك خلال اجتماع عقده المجلس برئاسة إبراهيم أبو محمد، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).



وفي فلسطين، أكد مفتي القدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى د.محمد حسين، اليوم السبت، بأن تحرّي هلال شهر رمضان المبارك، سيكون مساء يوم الاثنين المقبل. الجاري.



ودعا حسين المواطنين إلى تحري هلال شهر رمضان المبارك، وذلك بعد غروب شمس يوم الاثنين 29 شعبان 1442 هـ، الموافق 12 نيسان/إبريل الجاري.



وحث الشيخ حسين، من يرى الهلال على مراجعة مكتب دار الإفتاء الفلسطينية بالقدس، أو مكتب دار الإفتاء في منطقته ليدلي بشهادته، مع إمكانية الاتصال على الأرقام الآتية: 02-6260042، 02-6260102، 0599-111984، 0505-748584، والفاكس:6262495-02.



ونوه المفتي إلى أنه يُكتفى بشاهد عدل واحد لإثبات رؤية هلال رمضان، لأنه دخول في عبادة الصوم، كما حث المواطنين على متابعة إذاعة صوت فلسطين، وتلفزيون فلسطين، والفضائية الفلسطينية، مساء الإثنين، التي ستبث البيان الخاص بذلك.



جاء تصريح حسين، بالرغم من دعوة المحكمة العليا في السعودية إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء يوم الأحد، 11 من نيسان/إبريل الجاري.