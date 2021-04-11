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شاهد: للمرة الأولى منذ الأزمة.. ظهور الأمير حمزة بجانب الملك عبد الله الثاني

شاهد: للمرة الأولى منذ الأزمة.. ظهور الأمير حمزة بجانب الملك عبد الله الثاني
الأمير حمزة بجانب الملك عبد الله
رام الله - دنيا الوطن
ظهر الأمير حمزة بن الحسين، لأول مرة، إلى جانب الملك عبد الله الثاني، عاهل الأردن، وذلك لأول مرة منذ الأزمة.

ووفق وسائل إعلام عربية، فإن الأمير حمزة، ظهر إلى جانب العاهل الأردني، في زيارة للأضرحة الملكية، في الاحتفال بمناسبة مئوية البلاد.


 






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