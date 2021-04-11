شاهد: للمرة الأولى منذ الأزمة.. ظهور الأمير حمزة بجانب الملك عبد الله الثاني











رام الله - دنيا الوطنظهر الأمير حمزة بن الحسين، لأول مرة، إلى جانب الملك عبد الله الثاني، عاهل الأردن، وذلك لأول مرة منذ الأزمة.ووفق وسائل إعلام عربية، فإن الأمير حمزة، ظهر إلى جانب العاهل الأردني، في زيارة للأضرحة الملكية، في الاحتفال بمناسبة مئوية البلاد.