إسرائيل: 86 إصابة بفيروس (كورونا) فقط خلال 24 ساعة الماضية





واكتُشفت أمس 86 حالة إصابة جديدة فقط، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).





وحذر مركز المعلومات والعلم التابع لوزارة الصحة، من تعرض إنجازات حملة التطعيم للخطر، اذا تأخرت إسرائيل في شراء اللقاحات، وذلك بسبب ارتفاع نسبة المراضة في أنحاء العالم، الذي يدفع بدول عديدة الى تسريع شرائها.



ويبلغ عدد الإصابات النشطة 3890، من بينهم 264 اصابة خطيرة و 59 متوسطة و3567 طفيفة، ويبلغ عدد الموصولين بأجهزة تنفس اصطناعي 139، وارتفع عدد الوفيات الإجمالي 6294.





رام الله - دنيا الوطنتشير بيانات وزارة الصحة في إسرائيل، إلى أن مؤشر تكاثر العدوى يواصل انخفاضه ويستقر عند 0.73%.