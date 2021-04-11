شرطة رام الله تحبط محاولة تهريب 29 ألف قرص مخدر إلى قطاع غزة

مواد مخدرة - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

أحبطت شرطة محافظة رام الله اليوم الأحد، محاولة تهريب 29 ألف قرص من الأدوية المخدرة من نوع "pregabaline" عيار 300 قادمة من أراضي عام 48 إلى قطاع غزة عبر مدينة رام الله.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أنه بناءً على معلومات توافرت لشرطة مكافحة المخدرات في شرطة رام الله عن نية أشخاص تهريب هذه الأدوية المخدرة إلى قطاع غزة، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة والقبض على شخصين وبحوزتهم هذه الأقراص في مدينة رام الله.



وأضافت: أنه بعد فحص الكمية المضبوطة من قبل مختصين من مديرية الصحة في رام الله، تبين أن هذه الأدوية مخدرة ولا تصرف إلا بوصفات طبية خاصة وتحمل أوراق يشتبه أنها مزورة.



وأضافت انه تم التحفظ على المقبوض عليهم والمضبوطات تمهيداً لإحالتهم لجهات الإختصاص لمتابعة المقتضى القانوني بحقهم أصولاً.