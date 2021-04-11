طالع: كشف آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الاثنين





رام الله - دنيا الوطنكشفت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، اليوم الأحد، عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الاثنين.وقالت الوزارة إن السفر سيكون للمتبقي من الحافلة الأولى + الحافلة الثانية من كشف رقم (2021/12).وطالبت بضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، وذلك لدى مديريات الداخلية في المحافظات.كما طالبت ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.