طالع: كشف آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الاثنين
رام الله - دنيا الوطن
كشفت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، اليوم الأحد، عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الاثنين.
وقالت الوزارة إن السفر سيكون للمتبقي من الحافلة الأولى + الحافلة الثانية من كشف رقم (2021/12).
وطالبت بضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، وذلك لدى مديريات الداخلية في المحافظات.
كما طالبت ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.
كشفت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، اليوم الأحد، عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الاثنين.
وقالت الوزارة إن السفر سيكون للمتبقي من الحافلة الأولى + الحافلة الثانية من كشف رقم (2021/12).
وطالبت بضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، وذلك لدى مديريات الداخلية في المحافظات.
كما طالبت ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.
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