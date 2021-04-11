"الأوقاف" تعلن عن البروتوكول الخاص لصلاة الجمعة والتراويح لشهر رمضان بالمحافظات الشمالية

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، حسام أبو الرب عن

البروتوكول الخاص لصلاة الجمعة والتراويح لشهر رمضان المبارك وفق الإجراءات والتدابير الوقائية وذلك بعد التنسيق مع الحكومة والجهات الطبية المختصة في ظل انتشار وباء (كورونا).



جاء ذلك خلال لقائه مع مدراء الأوقاف من مختلف المحافظات لمراجعة البرامج الدينية المعدة لقرب حلول شهر رمضان المبارك ومناقشة خطط الوزارة في ظل الجائحة .



وبيّن أبو الرب أنه في ظل انفراج جائحة (كورونا) وبعد التقدم بعدد المتعافين وانخفاض عدد المصابين فإنه تقرر فتح المساجد أمام المصلين لأداء صلاة التراويح في المناطق الخالية من الإصابة .



وبيّن ابو الرب انه تم التعميم على كافة الأئمة والخطباء باختصار القراءة في الصلاة والاكتفاء بأداء الصلوات دون إعطاء دروس وعظية وان لا تزيد مدة صلاة العشاء والتراويح عن نصف ساعة.



وأكد أبو الرب على ضرورة استمرار المصلين باتخاذ إجراءات السلامة الصحية المعمول بها، و إحضار سجادة الصلاة وارتداء الكمامة والتباعد بين المصلين.



كما أوضح أنه تم التنسيق لتوفير كافة اجراءات السلامة العامة الموصى بها صحياً في كل مسجد وسيتم متابعة إجراءات السلامة في كل مسجد وإغلاق المساجد التي لم يلتزم مصليها بالتعليمات .



وبخصوص صلاة الجمعة قال أبو الرب: "أنه تم تجهيز كافة الترتيبات لاقامة صلاة الجمعة بالساحات العامة وتم الاتفاق على الأماكن والساحات التي سيتم الصلاة فيها" .



ودعا أبو الرب في نهاية اللقاء المولى عز وجل أن يحفظ أبناء شعبنا من كل سوء، وأن تنعم بلادنا فلسطين وبلاد المسلمين والبشرية جمعاء بالخير والسلامة، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والسلامة والإسلام ، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.