بسبب عدم تحويل ثمنها.. "فايزر" تعلّق شحنة لقاحات مضادة لـ (كورونا) لإسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
قررت شركة "فايزر" تعليق شحنة 700 ألف لقاح مضاد لفيروس (كورونا)، كان يتوقع أن تصل إلى إسرائيل قريباً، وذلك لعدم تحويل الأخيرة ثمنها إلى الشركة بسبب الأزمة السياسية بين حزبي (ليكود) و(أزرق أبيض).
قررت شركة "فايزر" تعليق شحنة 700 ألف لقاح مضاد لفيروس (كورونا)، كان يتوقع أن تصل إلى إسرائيل قريباً، وذلك لعدم تحويل الأخيرة ثمنها إلى الشركة بسبب الأزمة السياسية بين حزبي (ليكود) و(أزرق أبيض).
وأفادت (القناة 12)، الإسرائيلية، بأن عملاق الأدوية يهدد بنقل الطعومات إلى دول أخرى.
ويحاول (ليكود) إقناع حزب (أزرق أبيض) بالمصادقة على تحويل المبلغ إلى الشركة، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).
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