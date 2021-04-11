دولي

بسبب عدم تحويل ثمنها.. "فايزر" تعلّق شحنة لقاحات مضادة لـ (كورونا) لإسرائيل

بسبب عدم تحويل ثمنها.. "فايزر" تعلّق شحنة لقاحات مضادة لـ (كورونا) لإسرائيل
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قررت شركة "فايزر" تعليق شحنة 700 ألف لقاح مضاد لفيروس (كورونا)، كان يتوقع أن تصل إلى إسرائيل قريباً، وذلك لعدم تحويل الأخيرة ثمنها إلى الشركة بسبب الأزمة السياسية بين حزبي (ليكود) و(أزرق أبيض).

وأفادت (القناة 12)، الإسرائيلية، بأن عملاق الأدوية يهدد بنقل الطعومات إلى دول أخرى. 

ويحاول (ليكود) إقناع حزب (أزرق أبيض) بالمصادقة على تحويل المبلغ إلى الشركة، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

أخبار ذات صلة

دولة الاحتلال تشكر ملك المغرب الراحل &#34;محمد الخامس&#34;

دولة الاحتلال تشكر ملك المغرب الراحل "محمد الخامس"

وفيات (كورونا) حول العالم تقترب من 3 ملايين

وفيات (كورونا) حول العالم تقترب من 3 ملايين

هل يتنحى نتنياهو حتى يتمكن &#34;الليكود&#34; من تشكيل حكومة؟

هل يتنحى نتنياهو حتى يتمكن "الليكود" من تشكيل حكومة؟

إيران: وقوع حادث في منشأة تخصيب اليورانيوم بمفاعل نطنز

إيران: وقوع حادث في منشأة تخصيب اليورانيوم بمفاعل نطنز

&#34;فايزر&#34; و&#34;موديرنا&#34; تحذران إسرائيل: شحنات اللقاح ستذهب لدول أخرى إذا لم يتم تسديد ثمنها

"فايزر" و"موديرنا" تحذران إسرائيل: شحنات اللقاح ستذهب لدول أخرى إذا لم يتم تسديد ثمنها

زلزال بقوة 6 درجات يضرب قبالة سواحل اندونيسيا

زلزال بقوة 6 درجات يضرب قبالة سواحل اندونيسيا

استمرار تحسن الصورة الوبائية في إسرائيل

استمرار تحسن الصورة الوبائية في إسرائيل

إيران: البدء بضخ غاز اليورانيوم &#34;uf6&#34; بأجهزة الطرد المركزي بمفاعل نطنز النووي

إيران: البدء بضخ غاز اليورانيوم "uf6" بأجهزة الطرد المركزي بمفاعل نطنز النووي

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الصحة بغزة: الفحص السريع لفيروس (كورونا) معتمد ومؤكد

الصحة بغزة: الفحص السريع لفيروس (كورونا) معتمد ومؤكد

وزير العمل يدعو مؤسسات المجتمع المدني للمشاركة في جلسات مناقشة تعديلات قانون العمل

وزير العمل يدعو مؤسسات المجتمع المدني للمشاركة في جلسات مناقشة تعديلات قانون العمل

أبو هولي يعلن عن انطلاق &#34;مسابقة بحثية&#34; لأفضل بحث علمي منهجي حول قضية اللاجئين

أبو هولي يعلن عن انطلاق "مسابقة بحثية" لأفضل بحث علمي منهجي حول قضية اللاجئين

محميات فلسطين: نجاح مشروع حماية البومة البيضاء في الأغوار للسنة الثانية على التوالي

محميات فلسطين: نجاح مشروع حماية البومة البيضاء في الأغوار للسنة الثانية على التوالي

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

نادي الأسير: ثلاثة أسرى في سجون الاحتلال يواصلون الإضراب عن الطعام

نادي الأسير: ثلاثة أسرى في سجون الاحتلال يواصلون الإضراب عن الطعام

&#34;الخارجية&#34;: معركة الأقصى تتصدر الواجهة خلال شهر رمضان

"الخارجية": معركة الأقصى تتصدر الواجهة خلال شهر رمضان

الاحتلال يعتقل مواطنين من الخليل

الاحتلال يعتقل مواطنين من الخليل

منوعات

شاهد: الفيديوهات الإباحية تلاحق منى فاروق &#34;تحرش بيا وصوّرني&#34;

شاهد: الفيديوهات الإباحية تلاحق منى فاروق "تحرش بيا وصوّرني"

شاهد: شام الذهبي تثير الجدل بقُبلتها لخطيبها

شاهد: شام الذهبي تثير الجدل بقُبلتها لخطيبها

صور.. تامر حسني وروبي يشعلان حفلاً ضخماً بمناسبة مرور عام على إطلاق &#34;تاج مصر&#34;

صور.. تامر حسني وروبي يشعلان حفلاً ضخماً بمناسبة مرور عام على إطلاق "تاج مصر"

شاهد: ماذا رد الطيار المفصول على محمد رمضان بعد قضية التعويض

شاهد: ماذا رد الطيار المفصول على محمد رمضان بعد قضية التعويض

شاهد: بسبب آخر ظهور لهما.. أحمد زاهر وابنته ليلى يتعرضوا للانتقاد اللاذع

شاهد: بسبب آخر ظهور لهما.. أحمد زاهر وابنته ليلى يتعرضوا للانتقاد اللاذع

شاهد: ريهام حجاج &#34; أنا مخي جزمة&#34;.. ما القصة ؟

شاهد: ريهام حجاج " أنا مخي جزمة".. ما القصة ؟

شاهد: محمد كارتر يثير الجدل والحيرة حول انفصاله عن شيماء سيف

شاهد: محمد كارتر يثير الجدل والحيرة حول انفصاله عن شيماء سيف

شاهد: بعد طلاقها على الهواء.. هند البلوشي تعلن عن حملها

شاهد: بعد طلاقها على الهواء.. هند البلوشي تعلن عن حملها

هل تسبب الأمير هاري و ميغان ماركل بوفاة الأمير فيليب ؟

هل تسبب الأمير هاري و ميغان ماركل بوفاة الأمير فيليب ؟

هل ترك سيف نبيل الغناء و اتجه للتمثيل ؟

هل ترك سيف نبيل الغناء و اتجه للتمثيل ؟

عربي

مصر تكشف عن خططها لمواجهة الجفاف بسبب ملء &#34;سد النهضة&#34;

مصر تكشف عن خططها لمواجهة الجفاف بسبب ملء "سد النهضة"

السنيورة يتخوف من مزارع شبعا &#34;بحرية&#34; مع إسرائيل

السنيورة يتخوف من مزارع شبعا "بحرية" مع إسرائيل

مصر: إضافة 103 عناصر من جماعة &#34;الإخوان المسلمين&#34; إلى لائحة الإرهاب

مصر: إضافة 103 عناصر من جماعة "الإخوان المسلمين" إلى لائحة الإرهاب

الأردن: هزة أرضية تضرب خليج العقبة

الأردن: هزة أرضية تضرب خليج العقبة