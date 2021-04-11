هل موعد صلاة التراويح سيتعارض مع الإغلاق الليلي في قطاع غزة

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رام الله - دنيا الوطن

قالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة، اليوم الأحد: إن صلاة التراويح في شهر رمضان المقبل، لا تشكل أي إعاقة على موعد الدخول للإغلاق الليلي.



وأكد المتحدث باسم وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة عادل الهور لإذاعة (الأقصى) أن "الوزارة ستُبقى على افتتاح المساجد في رمضان، طالما أننا بعيدون عن الإغلاق الشامل".



وأضاف: "الوزارة تجتهد وتبذل ما بوسعها من طاقة لبقاء المساجد مفتوحة في رمضان والصلاة في رحابها، وهذا مرتبط بتراجع الحالة الوبائية والتزام المواطنين بإجراءات السلامة والوقاية"، منوهًا إلى أن المخطط الموجود لدى الوزارة بأن لا تزيد نسبة استيعاب المصلين بالمساجد عن 35 %".



وأشار الهور إلى أنه لا بأس في فتح الساحات المقابلة للمساجد للصلاة مع مراعاة الظروف الوبائية.