شؤون فلسطينية

الصحة بغزة: الفحص السريع لفيروس (كورونا) معتمد ومؤكد

الصحة بغزة: الفحص السريع لفيروس (كورونا) معتمد ومؤكد
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأحد، إنها استطاعت توفير الفحص السريع للمصابين بفيروس كورونا المسمى (Ag Rapid Test)، وذلك بعد تقييمه واعتماد نتائجه.

وبينت الوزارة في بيان لها، أن الفحص السريع يستخدم لحالات الاشتباه بالإصابة ممن لديهم أعراض، ويتم اعتماد نتائج الفحص (الموجب) والتعامل مع المصابين وفق البروتوكولات المعتمدة، مشيرةً إلى أن ظهور نتيجة الفحص السريع (موجب) يعني أن الإصابة مؤكدة ولا يحتاج المواطن إعادة الفحص بأي نوع من الفحوصات.

وأشارت إلى أنه يتم إجراء فحص كوفيد 19 العادي (PCR) لمن تظهر نتائجهم سلبية من خلال الفحص السريع ولديهم أعراض، مشيرةً إلى أن ظهور نتيجة الفحص سلبية لا يعني قطعًا عدم الإصابة وخصوصًا في ظل وجود أعراض الإصابة.

وقالت الصحة بغزة، إنها وفرت الفحص السريع لفيروس كوفيد 19 في مراكز الرعاية الأولية ووكالة الغوث التي أعللن عنها ويجري العمل على توفيرها في عدد من المؤسسات الصحية الأخرى.

وأضافت أن الفحوصات التي تجرى في مختبرات الوزارة دقيقة ومعتمدة عالميًا، داعيةً المواطنين إلى الالتزام بكل ما يصدر عنها من توجيهات ومتابعات.

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