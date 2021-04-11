شؤون فلسطينية

معروف: خطة حكومية في "رمضان" لمنع تدهور الحالة الوبائية

معروف: خطة حكومية في "رمضان" لمنع تدهور الحالة الوبائية
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، سلامة معروف، إن هناك خطة حكومية للتعامل مع الطقوس والعادات الاجتماعية خلال شهر رمضان المبارك لضمان عدم التدهور في مؤشرات الحالة الوبائية.

ووفق ما نقلت وكالة (الرأي) فقد أكد معروف أن قطاع غزة يشهد حاليًا ذروة الأرقام المسجلة لأعداد المصابين بفيروس كورونا.

وأوضح أن الحالات المصنفة حرجة وخطرة وصلت لأعداد لم تسجل في الموجة الأولى ما يستدعي رفع درجة الالتزام من المواطنين وزيادة وتيرة الحذر من الجميع.

وأشار معروف، إلى أنه تم رصد خلال الأيام الثلاثة الماضية العديد من الملاحظات التي سُجلت، ويتم العمل عليها بشكل كبير لتلاشي بعض السلبيات كالالتزام بتعليق حركة المواصلات الذي كان بحاجة لكثير من الآليات والإجراءات لضبط الحالة.

وبين أن قرار الإغلاق يومي الجمعة والسبت ما زال مستمراً كتوجه عام، وقد نشهد بعض التغيرات في تفاصيل تنفيذه وسيتم الإعلان عنها في حينه.

وأكد معروف، أنه في حال أصبحت مؤشرات الحالة الوبائية مهددة لقدرة المنظومة الصحية على الإيفاء بدورها تجاه المصابين سيتم اتخاذ إجراءات أكثر تشدداً.

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