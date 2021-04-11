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مصر تكشف عن خططها لمواجهة الجفاف بسبب ملء "سد النهضة"

مصر تكشف عن خططها لمواجهة الجفاف بسبب ملء "سد النهضة"
رام الله - دنيا الوطن
تحدث وزير الري المصري، محمد عبد العاطي، عن المخاطر التي يمكن أن تحصل جراء الملء الثاني لسد النهضة، وعن خطط مصر لتفادي بعضها.

وخلال لقائه مع الإعلامي المصري، عمرو أديب، عبر قناة (إم بي سي مصر)، قال محمد عبد العاطي: إن "الضرر يحدث عند ملء السد في وقت الجفاف..ولدينا قدرة على امتصاص أي صدمة.. والدولة لديها خطة تعمل بها منذ 5 سنوات، ومنها تقنين زراعات الأرز والقصب والموز، وتبطين الترع، بالإضافة إلى أننا نقيس قدرتنا والمرونة على تحمل الصدمات أثناء ملء السد..ولو ملء فيه فيضان عالي أو متوسط مفيش مشكلة، ولكن لو فيه جفاف قارص وملء هيبقى هناك مشكلة".

وبشأن خطوات مصرالمقبلة، قال وزير الري: "الحرب كلمة صعبة ولكن منقدرش نؤيدها، وقبلها استنفاذ لخطوات كبيرة، وهناك أدوات تصعيدية، ولكن ندخل حرب صعب، ونحن مش ضد التنمية، ويجب ألا نضطر للجوء لها.. بعد 10 سنوات كل اجتماع نقطة من أول السطر..ولو عندهم جاهزية في ساعتين نخلص المشكلة..وهم مش جاهزين لأي اتفاق"، في إشارة إلى إثيوبيا.

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