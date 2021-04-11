عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

واصل عشرات المستوطنين، صبيحة اليوم الأحد، اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.



وأفادت مصادر من القدس، بأن 65 مستوطنا متطرفا اقتحموا باحات الأقصى على شكل مجموعات من جهة باب المغاربة، وتحت حماية قوات الاحتلال قبل أن يغادروه من باب السلسلة.



ولفتت المصادر إلى أن المستوطنين أدوا طقوسا تلمودية استفزازية، وسط انتشار لقوات الاحتلال.