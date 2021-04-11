شؤون فلسطينية

نادي الأسير: ثلاثة أسرى في سجون الاحتلال يواصلون الإضراب عن الطعام

نادي الأسير: ثلاثة أسرى في سجون الاحتلال يواصلون الإضراب عن الطعام
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
يواصل ثلاثة أسرى في سجون الاحتلال إضرابهم المفتوح عن الطعام وهم: عماد سواركه، وسائد أبو عبيد، وعيّاد الهريمي.

وأوضح نادي الأسير في بيان له اليوم الأحد، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن الأسير سواركه (37 عامًا) من أريحا مضرب عن الطعام منذ (25) يومًا، والأسير أبو عبيد (41 عامًا) من جنين منذ سبعة أيام، وذلك رفضًا لاعتقالهما الإداري، كذلك يواصل الأسير عيّاد الهريمي (28 عامًا) من بيت لحم إضرابه عن الطعام منذ 6 أيام، وذلك رفضًا لاعتقاله.  

وأضاف نادي الأسير، أنّ الأسير سواركه يقبع في زنازين سجن "عسقلان" حيث جرى نقله مؤخرًا من سجن "النقب"، وأبو عبيد يقبع في سجن "النقب"، بينما يقبع الأسير الهريمي في زنازين سجن "عوفر".

يُشار إلى أنّ الأسير سواركه اعتقله الاحتلال في شهر تموز العام الماضي، وقد أصدرت مخابرات الاحتلال بحقّه ثلاثة أوامر اعتقال إداريّ مدة كل منهما أربعة شهور، وهو أسير سابق أمضى ما مجموعه في سجون الاحتلال قرابة العشر سنوات، وهو متزوج وأب لخمسة أطفال.

 والأسير أبو عبيد كان قد اُعتقل في شهر تشرين الثاني من العام الماضي، وحكم عليه الاحتلال بالسّجن الفعلي لمدة أربعة شهور ونصف، وبعد انتهاء مدة حُكمه جرى تحويله إلى الاعتقال الإداريّ، وعليه شرع في الإضراب، علمًا أنه أسير سابق أمضى قرابة (12) عامًا في سجون الاحتلال.

كما أن الأسير عيّاد الهريمي من بيت لحم الذي أعاد الاحتلال اعتقاله في السادس من نيسان/ أبريل الجاري، بعد أقل من شهرين على الإفراج عنه، هو أسير سابق أمضى سنوات في سجون الاحتلال، وكان قد خاض عام 2016 إضرابًا عن الطعام استمر لمدة (45) يومًا.

 

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