دولة الاحتلال تشكر ملك المغرب الراحل "محمد الخامس"

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رام الله - دنيا الوطن

أعربت دولة الاحتلال الإسرائيلي، عن تقديرها العالي للعاهل المغربي الراحل محمد الخامس، وشكرها على مواقفه المؤيدة لليهود إبان الحرب العالمية الثانية.



ونقلت القناة (i24) الإسرائيلية عن رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي لدى المغرب، دافيد غوفرين قوله: "نحيي ذكرى ستة ملايين يهودي لقوا حتفهم بسبب الهولوكوست النازية وهذه أيضا مناسبة لنقول شكرا ملك المغرب الراحل محمد الخامس على رفضه تسليم يهود المملكة إلى نظام فيشي الفرنسي، على الرغم من الضغوط الملموسة التي مورست عليه وعلى اليهود وقتها".



وأكد الدبلوماسي على أن هذا الأمر "يجب أن نتذكره وألا ننساه".



ووفق موقع (روسيا اليوم) فقد تمكن محمد الخامس (الذي كان يقود المغرب بصفة سلطان خلال فترتين بين 1927 و1953 و1955-1957 وكملك في 1957-1961)، من التصدي بنجاح لمحاولات نظام فيشي الموالي للنازيين إجبار الرباط على تبني قوانين مناهضة لليهود وترحيل 250 ألف يهودي مغربي إلى معسكرات الإبادة النازية.