منظمة إقليمية تتوقع تقارب بين مصر وتركيا لحل الأزمة الليبية

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رام الله - دنيا الوطن

توقع تقرير لمنظمة العدل والتنمية لدراسات الشرق الأوسط، عودة العلاقات بين القاهرة وانقرة، والوصول الى رؤية مشتركة حول كافة الملفات الاقليمية بين الدولتين خاصة ملف غاز المتوسط والملف الليبى.



وأكد المتحث الرسمى للمنظمة زيدان القنائى، أن التقارب بين مصر وتركيا أمر مهم للغاية خاصة بشان ملف ليبيا وملف الغاز فى سبيل الوصول الى رؤية مشتركة حول مصالح تركيا ومصر وتفاهمات لحل الازمة الليبية.



وأضاف: أن مساعى تركيا إلى التقارب مع مصر ودول خليجية للتباحث والاتفاق على آلية مشتركة في ملفات إقليمية ودولية امر يخدم الاستقرار بالشرق الاوسط ويعزز ايجاد حل لازمة ليبيا.



وقالت المنظمة: انها لا تستبعد زيارة وزير الخارجية التركى الى القاهرة، وعودة كافة العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين وكذلك التبادل التجارى والاقتصادى بما يعزز الاستقرار بالشرق الأوسط وحل كافة الخلافات بين القاهرة وانقرة.