حماس: شخصيات في السلطة استغلت حالة الأسير "الشحاتيت".. وقناة (العربية) تثير الفتن وتنشر الأكاذيب

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رام الله - دنيا الوطن

ثمنت حركة حماس، اليوم الأحد، موقف عائلة الأسير المحرر منصور الشحاتيت الذي أفرج الاحتلال الإسرائيلي عنه بعد اعتقال استمر 17 عاما قضاها في العزل الانفرادي والتعذيب الوحشي.



وقال حازم قاسم المتحدث باسم حركة حماس لإذاعة (الأقصى): "نقدر عالياً موقف عائلة المجاهد الأسير المحرر منصور الشحاتيت الذي يعبر أصالتها في زيف رواية قناة العربية بعد 17 من اعتقال ابنهم الذي قدم زهرة شبابه في سجون الاحتلال دفاعاً عن شعبه الفلسطيني".



وأضاف قاسم: "نأسف لتحرك بعض الشخصيات الرسمية في السلطة الفلسطينية لاستغلال حالة المحرر الشحاتيت والأجواء التي صاحبت الإفراج عنه"، داعيا لرعاية حقيقية له وشاملة للأسرى وعدم التلاعب بمشاعرهم كورقة انتخابية.



وتابع: نقدر موقف الصحفي منصور سقف الحيط الذي أعلن استقالته من قناة العربية بعد أن اتضح جلياً أنها قناة تثير الفتن وتنشر الأكاذيب وتُحدث حالات شقاق داخل الشعب الفلسطيني.



وختم قاسم حديثه قائلًا: إن "الوعي الكامل لدى الشعب الفلسطيني هو الكفيل بمحاربة سلوك قناة العربية وفضحها إعلامياً على المستوى الشعبي ومقاطعتها من الجمهور الفلسطيني ومنعها من تحقيق أهدافها".