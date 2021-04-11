شؤون فلسطينية

الصحة بغزة تكشف حصيلة وفيات وإصابات (كورونا) الجديدة

الصحة بغزة تكشف حصيلة وفيات وإصابات (كورونا) الجديدة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الأحد، تسجيل 6 وفيات و1479 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و712 حالة تعافٍ خلال الـ"24" ساعة الماضية.

أعلنت وزارة الصحة في موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا أنه "تم إجراء 3849 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية".

وأضافت: "تم تسجيل ( 1479 ) إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتسجيل تعافي 712 حالة جديدة من مصابي الفيروس، وتسجيل 6 حالات وفاة بالفيروس".

ونوهت إلى أن إجمالي تراكمي للمصابين 81523 إصابة، إجمالي الحالات النشطة 19130 حالة، إجمالي المتعافين 61716 حالة، إجمالي الوفيات 677 حالة وفاة، إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 379 حالة، إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 274 حالة.

وفيما يتعلق بالتطعيمات، بينت وزارة الصحة: "إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة:   81600 جرعة وهي تكفي 40800 شخص، إجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 31097 شخص".

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