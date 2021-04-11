بدء صرف المنحة القطرية "100 دولار" في قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنبدأت وزارة التنمية الاجتماعية، صرف المنحة القطرية 100 دولار للأسر المتعففة في قطاع غزة.وكانت المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية عزيزة الكحلوت،قالت في وقت سابق: إن المستفيد من المنحة القطرية لهذا الشهر من تلقى 18 مرة أو أكثر ولديه 4 أبناء.وأشارت الكحلوت إلى أنه لا يوجد أي اسم جديد، مؤكدة أن "من يتلقى مساعدات مالية من وزارة التنمية الاجتماعية لا يستفيد من المنحة".