شؤون فلسطينية

بدء صرف المنحة القطرية "100 دولار" في قطاع غزة

بدء صرف المنحة القطرية "100 دولار" في قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
بدأت وزارة التنمية الاجتماعية، صرف المنحة القطرية 100 دولار للأسر المتعففة في قطاع غزة.

وكانت المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية عزيزة الكحلوت،قالت في وقت سابق: إن المستفيد من المنحة القطرية لهذا الشهر من تلقى 18 مرة أو أكثر ولديه 4 أبناء.

وأشارت الكحلوت إلى أنه لا يوجد أي اسم جديد، مؤكدة أن "من يتلقى مساعدات مالية من وزارة التنمية الاجتماعية لا يستفيد من المنحة".

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