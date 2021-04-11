بدء صرف المنحة القطرية "100 دولار" في قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
بدأت وزارة التنمية الاجتماعية، صرف المنحة القطرية 100 دولار للأسر المتعففة في قطاع غزة.
وكانت المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية عزيزة الكحلوت،قالت في وقت سابق: إن المستفيد من المنحة القطرية لهذا الشهر من تلقى 18 مرة أو أكثر ولديه 4 أبناء.
وأشارت الكحلوت إلى أنه لا يوجد أي اسم جديد، مؤكدة أن "من يتلقى مساعدات مالية من وزارة التنمية الاجتماعية لا يستفيد من المنحة".
رابط الفحص
بدأت وزارة التنمية الاجتماعية، صرف المنحة القطرية 100 دولار للأسر المتعففة في قطاع غزة.
وكانت المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية عزيزة الكحلوت،قالت في وقت سابق: إن المستفيد من المنحة القطرية لهذا الشهر من تلقى 18 مرة أو أكثر ولديه 4 أبناء.
وأشارت الكحلوت إلى أنه لا يوجد أي اسم جديد، مؤكدة أن "من يتلقى مساعدات مالية من وزارة التنمية الاجتماعية لا يستفيد من المنحة".
رابط الفحص
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