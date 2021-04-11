التنمية بغزة تُعلن إعادة فتح دور الحضانة بدءًا من اليوم الأحد

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزّة، عن عودة العمل في الحضانات بدءاً من اليوم الأحد.



وأكّدت الوزارة في تصريحٍ وصل "دنيا الوطن"، على أنّه سيتم إعادة فتح دور الحضانة بدءًا من اليوم، وذلك وفقًا لإجراءات السلامة المتبعة، مُوضحةً أنّ طواقمها ستتابع تطبيق الإجراءات من خلال الزيارات الميدانية المستمرة.