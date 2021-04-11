شاهد: البدء بإنشاء أبراج المنقذين في بحر غزة

رام الله - دنيا الوطنبدأت وزارة الحكم المحلي، بإنشاء أبراجًا للإنقاذ البحري على امتداد ساحل بلديات المحافظات الوسطى والجنوبية في قطاع غزة، وذلك في إطار مساعيها للحفاظ على حياة المصطافين في موسم الصيف القادم".وأوضح مسؤول ملف الإنقاذ البحري بوزارة الحكم المحلي عطاف الكفارنة، أن أبراج الإنقاذ تشمل بالمرحلة الأولي ساحل بلدية خانيونس، وسيتمد بعد ذلك لمحافظات أخرى.وذكر الكفارنة، أن إنشاء أبراج الإنقاذ على طول الشاطئ يشكل حماية حقيقية لعموم المصطافين كونه يساعد المنقذين في مراقبة الشاطئ على أكمل وجه، ويسهم في إرشاد المواطنين وتعريفهم بالمناطق المسموح السباحة بها، والمناطق التي يحظر دخولها نظرا لخطورة التيارات.