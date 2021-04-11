الاحتلال يفرض الإغلاق الشامل على الضفة الغربية ومعابر غزة

معبر كرم أبو سالم

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، فرض إغلاق شامل على منطقة الضفة الغربية، مشيرًا إلى أنه سيتم إغلاق المعابر مع قطاع غزة.



وقال المتحدث في بيان له: "بناء على تقييم الوضع الأمني وتوجيهات المستوى السياسي سيتم فرض إغلاق شامل على منطقة الضفة الغربية وسيتم إغلاق المعابر مع قطاع غزة".



وأضاف أن ذلك يأتي في يوم ذكرى قتلى معارك "إسرائيل"، في ذكرى النكبة، وذلك بدءًا من يوم الثلاثاء 13/4 في الساعة 19:00، وحتى منتصف الليلة بين يومي الخميس والجمعة 15/4.