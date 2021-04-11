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الأردن: هزة أرضية تضرب خليج العقبة

الأردن: هزة أرضية تضرب خليج العقبة
رام الله - دنيا الوطن
أعلن مركز رصد الزلازل في الأردن، أن هزة أرضية بقوة 3.1 درجة بمقياس ريختر، ضربت خليج العقبة.

ووفق قناة (رؤيا) فإنه لم يشعر سكان العقبة بالهزة الأرضية، وتفاجأوا بها من خلال المواقع الالكترونية بتصريح مركز رصد الزلازل، فيما تسير الحياة في الموانئ والاسواق التجارية كالمعتاد.

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