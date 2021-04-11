قيادي فلسطيني: الانتخابات بهذا الشكل يجب ألا تتم والأفضل الذهاب لتشكيل حكومة وحدة وطنية

رام الله - دنيا الوطنأكد عضو المكتب السياسي لحزب الشعب، وليد العوض، أن الانتخابات بهذا الشكل يجب أن لا تتم، لأنها لا تضمن إنهاء الانقسام بل تحوله لاقتسام في ظل عدم معالجة أي من الملفات العالقة.وقال العوض، عبر حسابه بموقع (فيسبوك): إن "انتخابات بهذا الشكل يجب أن لا تتم"، متابعًا: "الانتخابات لا تضمن انهاء الانقسام بل تحويله لاقتسام في ظل عدم معالجة اي من الملفات العالقة".وأضاف أن: "الانتخابات تجري دون مشاركة القدس ترشيحا وتصويتاً ودعاية في قلب القدس واخراجها من كونها عاصمة دولة فلسطين بما يتعارض مع القانون الاساسي والمرسوم الرئاسي الذي يحدد الانتخابات في القدس والضفة وقطاع غزة".وأوضح العوض أن الانتخابات تعني الركوب في قطار صفقة القرن ووضعها مجدداً على طاولة التداول السياسي امام ادارة بايدن المترددةوتابع: "هذه الانتخابات من المفترض أن لا تتم. وبدلاً من انتخابات تعيد انتاج الوضع الحالي تحت سقف اكثر انخفاضاً مما هو عليه".وختم وليد العوض، حديثه، بالقول: "الذهاب لتشكيل حكومة وحدة وطنية تنهي الانقسام وتداعياته وتعالج كل الملفات العالقة"، داعيًا إلى تشكيل مجلس تأسيسي لدولة فلسطين.