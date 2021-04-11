شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد، حملة دهم واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس.

ففي بيت لحم، داهمت قوات الاحتلال منزل القيادي في حماس والمرشح على قائمتها الانتخابية "القدس موعدنا"، الأسير حسن ورديان وأقربائه، في منطقة هندازة شرق بيت لحم، وفتشته وعبثت بمحتوياته، واعتقلت نجله الاسير المحرر محمود الورديان.

وأفاد ضياء الورديان، نجل ورديان، باقتحام قوات الاحتلال وصفه بالهمجي على منزل الورديان ومنازل أبنائه، وتعمُّد التكسير والتخريب وإعاثة الفساد فيها.

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة شبان من قرية حرملة شرق بيت لحم، وهم فادي عادل عطا الله (22 عاما)، وإبراهيم وجيه صباح (23 عاما)، وحمزة عوض عطا الله (24 عاما)، وبسام الزير بعد أن داهمت منازل ذويهم وفتشتها.

وفي الخليل، أصيب عشرات المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات اندلعت إثر اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة أبو طوق، القريبة من مدخل بيت أمر، وأطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب منازل المواطنين، ما تسبب بإصابة العشرات بالاختناق.

وفي القدس، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في قرية العيسوية شمال شرق القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت حسن ياسر درويش (20 عاما)، وأحمد عصام درويش وشقيقه ماجد، من منازلهما وسط مواجهات مع جيش الاحتلال الذي اقتحم القرية بعد إغلاق مداخلها.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب يوسف عليان من مخيم الجلزون في رام الله، واعتقلت الشاب مجاهد الشني في مدينة رام الله.

وفي جنين، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قباطية جنوب جنين واعتقلت ثلاثة شبان وهم: محمود أحمد خليل أبو الرب ومحمد تيسير ذياب ومحمد ناجح كميل، ومحمد زكارنة، وذلك عقب دهم منازل ذويهم والعبث بمحتوياتها.

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