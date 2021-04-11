أسيران من جنين يدخلان عاميهما الـ20 في سجون الاحتلال

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

دخل أسيران من محافظة جنين، اليوم الأحد، عاميهما العشرين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.



وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، أن الأسيرين علي سليمان سعيد السعدي من مخيم جنين وهو محكوم مدى الحياة، والأسير ياسر حافظ حسين رحال من بلدة سيلة الظهر جنوب جنين ومحكوم عشرين عاما، دخلا عاميهما الـ20 في الأسر.