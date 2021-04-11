توغل محدود لآليات الاحتلال شرق قطاع غزّة

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رام الله - دنيا الوطن

توغلت عدة آليات عسكرية إسرائيلية، بشكلٍ محدودٍ، صباح اليوم الأحد، شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزّة.



وأفادت مصادر محلية، بأن 5 جرافات عسكرية توغلت لعشرات الأمتار شرق مخيم المغازي، وشرعت بأعمال تسوية وتجريف في المنطقة، بالتزامن مع تمركز عدد من الدبابات فوق سواتر ترابية داخل السياج الأمني، وحركة للجيبات والجنود.



يُذكر أنّ قوات الاحتلال تتوغل يوميًا بشكلٍ محدود في بعض المناطق شرقي القطاع وشماله، وتُجرّف أراضٍ زراعية محاذية للسياج الأمني بذريعة أمنية.