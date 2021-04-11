شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان من حرملة شرق بيت لحم

الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان من حرملة شرق بيت لحم
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، ثلاثة شبان من قرية حرملة شرق بيت لحم. 

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت: فادي عادل عطا الله (22 عاما)، وإبراهيم وجيه صباح (23 عاما)، وحمزة عوض عطا الله (24 عاما)، بعد أن داهمت منازل ذويهم وفتشتها. 

وفي منطقة هندازة شرق بيت لحم، داهمت قوات الاحتلال منزل الأسير حسن ورديان، وفتشته وعبثت بمحتوياته.

أخبار ذات صلة

تعرف على أسعار الدجاج والخضروات في أسواق غزة

تعرف على أسعار الدجاج والخضروات في أسواق غزة

الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين وسط مواجهات في العيسوية

الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين وسط مواجهات في العيسوية

إصابة عشرات المواطنين بالاختناق في بيت أمر شمال الخليل

إصابة عشرات المواطنين بالاختناق في بيت أمر شمال الخليل

&#34;انخفاض الدولار&#34; طالع أسعار العملات أمام الشيكل

"انخفاض الدولار" طالع أسعار العملات أمام الشيكل

الطقس: استمرار الأجواء الباردة في فلسطين

الطقس: استمرار الأجواء الباردة في فلسطين

بالأسماء.. داخلية غزة تعلن وصول كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر يوم الاثنين

بالأسماء.. داخلية غزة تعلن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر يوم الاثنين

جامعة فلسطين تصدر بياناً حول الدوام ليوم غدٍ الأحد والامتحانات النصفية المؤجلة

جامعة فلسطين تصدر بياناً حول الدوام ليوم غدٍ الأحد والامتحانات النصفية المؤجلة

نقابة المحامين تقرر مقاطعة الهيئات التي استحدثتها السلطة

نقابة المحامين تقرر مقاطعة الهيئات التي استحدثتها السلطة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان من حرملة شرق بيت لحم

الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان من حرملة شرق بيت لحم

الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين وسط مواجهات في العيسوية

الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين وسط مواجهات في العيسوية

جامعة فلسطين تصدر بياناً حول الدوام ليوم غدٍ الأحد والامتحانات النصفية المؤجلة

جامعة فلسطين تصدر بياناً حول الدوام ليوم غدٍ الأحد والامتحانات النصفية المؤجلة

نقابة المحامين تقرر مقاطعة الهيئات التي استحدثتها السلطة

نقابة المحامين تقرر مقاطعة الهيئات التي استحدثتها السلطة

مستوطنون يحاولون السيطرة على قطعة أرض تربط بين البيوت المسربة في سلوان

مستوطنون يحاولون السيطرة على قطعة أرض تربط بين البيوت المسربة في سلوان

التنمية تدعو لفتح تحقيق بجريمة الاحتلال ضد الطفل البطش بفقد عينه

التنمية تدعو لفتح تحقيق بجريمة الاحتلال ضد الطفل البطش بفقد عينه

مصطفى البرغوثي: نرفض أي تدخلات خارجية في الانتخابات الفلسطينية

مصطفى البرغوثي: نرفض أي تدخلات خارجية في الانتخابات الفلسطينية

الشرطة البحرية تُغلق البحر أمام الصيادين لسوء الأحوال الجوية

الشرطة البحرية تُغلق البحر أمام الصيادين لسوء الأحوال الجوية

منوعات

شاهد: ماذا رد الطيار المفصول على محمد رمضان بعد قضية التعويض

شاهد: ماذا رد الطيار المفصول على محمد رمضان بعد قضية التعويض

شاهد: بسبب آخر ظهور لهما.. أحمد زاهر وابنته ليلى يتعرضوا للانتقاد اللاذع

شاهد: بسبب آخر ظهور لهما.. أحمد زاهر وابنته ليلى يتعرضوا للانتقاد اللاذع

شاهد: ريهام حجاج &#34; أنا مخي جزمة&#34;.. ما القصة ؟

شاهد: ريهام حجاج " أنا مخي جزمة".. ما القصة ؟

شاهد: محمد كارتر يثير الجدل والحيرة حول انفصاله عن شيماء سيف

شاهد: محمد كارتر يثير الجدل والحيرة حول انفصاله عن شيماء سيف

شاهد: بعد طلاقها على الهواء.. هند البلوشي تعلن عن حملها

شاهد: بعد طلاقها على الهواء.. هند البلوشي تعلن عن حملها

هل تسبب الأمير هاري و ميغان ماركل بوفاة الأمير فيليب ؟

هل تسبب الأمير هاري و ميغان ماركل بوفاة الأمير فيليب ؟

هل ترك سيف نبيل الغناء و اتجه للتمثيل ؟

هل ترك سيف نبيل الغناء و اتجه للتمثيل ؟

شاهد: داليا مبارك تتعرّض للتنمّر القاسي.. والجمهور &#34;حمار&#34;.. ما القصة ؟

شاهد: داليا مبارك تتعرّض للتنمّر القاسي.. والجمهور "حمار".. ما القصة ؟

شاهد: روان بن حسين تعتذر لزوجها وتعترف بالندم

شاهد: روان بن حسين تعتذر لزوجها وتعترف بالندم

شاهد: أبلة فاهيتا تخطف الأنظار بالإطلالة الجديدة.. هل أصبحت عارضة الأزياء ؟

شاهد: أبلة فاهيتا تخطف الأنظار بالإطلالة الجديدة.. هل أصبحت عارضة الأزياء ؟

عربي

الصحة الأردنية: تسجيل 62 وفاة و3145 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة الأردنية: تسجيل 62 وفاة و3145 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

السودان: &#34;إجراء عاجل&#34; تحسبا لملء سد النهضة

السودان: "إجراء عاجل" تحسبا لملء سد النهضة

السيسي: القضية الفلسطينية محورية للعالم العربي ونبذل الجهود لتطبيق حل الدولتين

السيسي: القضية الفلسطينية محورية للعالم العربي ونبذل الجهود لتطبيق حل الدولتين

السعودية تعدم ثلاثة من عسكرييها بتهمة &#34;التعاون مع العدو&#34;

السعودية تعدم ثلاثة من عسكرييها بتهمة "التعاون مع العدو"