الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان من حرملة شرق بيت لحم

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، ثلاثة شبان من قرية حرملة شرق بيت لحم.



وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت: فادي عادل عطا الله (22 عاما)، وإبراهيم وجيه صباح (23 عاما)، وحمزة عوض عطا الله (24 عاما)، بعد أن داهمت منازل ذويهم وفتشتها.



وفي منطقة هندازة شرق بيت لحم، داهمت قوات الاحتلال منزل الأسير حسن ورديان، وفتشته وعبثت بمحتوياته.