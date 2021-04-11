دولي

إيران: وقوع حادث في منشأة تخصيب اليورانيوم بمفاعل نطنز

إيران: وقوع حادث في منشأة تخصيب اليورانيوم بمفاعل نطنز
رام الله - دنيا الوطن
أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي اليوم الأحد، عن وقوع حادث في قسم شبكة توزيع الكهرباء في منشأة تخصيب اليورانيوم بمفاعل نطنز.

وقال كمالوندي إن الحادثة لم تؤد إلى تلوث نووي، ولم ينجم عنها أي إصابات، ونعمل على التحقق من أسبابها.

ووفق المتحدث فإن "موقع الشهيد أحمدي روشن لتخصيب اليورانيوم في نطنز تعرض لحادث فجر اليوم الأحد، مؤكدا عدم وجود اصابات بشرية أو تلوث إشعاعي نتيجة للحادث.

وأضاف كمالوندي أن التحقيقات جارية لمعرفة الأسباب المؤدية للحادث، وسيتم الإعلان عنها في وقت لاحق.

وزير الجيش الإسرائيلي الأسبق، موشيه يعلون، تحدث حول مهاجمة شبكة الكهرباء في مفاعل نطنز الإيراني، وقال: "أتمنى أن لا يقوم أي أحد في إسرائيل بتبني الهجوم، لأسباب سياسية".

أخبار ذات صلة

وفيات (كورونا) حول العالم تقترب من 3 ملايين

وفيات (كورونا) حول العالم تقترب من 3 ملايين

هل يتنحى نتنياهو حتى يتمكن &#34;الليكود&#34; من تشكيل حكومة؟

هل يتنحى نتنياهو حتى يتمكن "الليكود" من تشكيل حكومة؟

&#34;فايزر&#34; و&#34;موديرنا&#34; تحذران إسرائيل: شحنات اللقاح ستذهب لدول أخرى إذا لم يتم تسديد ثمنها

"فايزر" و"موديرنا" تحذران إسرائيل: شحنات اللقاح ستذهب لدول أخرى إذا لم يتم تسديد ثمنها

زلزال بقوة 6 درجات يضرب قبالة سواحل اندونيسيا

زلزال بقوة 6 درجات يضرب قبالة سواحل اندونيسيا

استمرار تحسن الصورة الوبائية في إسرائيل

استمرار تحسن الصورة الوبائية في إسرائيل

إيران: البدء بضخ غاز اليورانيوم &#34;uf6&#34; بأجهزة الطرد المركزي بمفاعل نطنز النووي

إيران: البدء بضخ غاز اليورانيوم "uf6" بأجهزة الطرد المركزي بمفاعل نطنز النووي

وكالة أممية تتهم إيران بانتهاك جديد للاتفاق النووي

وكالة أممية تتهم إيران بانتهاك جديد للاتفاق النووي

بالغت بالاحتفال بعيد ميلادها.. تغريم رئيسة وزراء النرويج لانتهاكها قواعد احتواء (كورونا)

بالغت بالاحتفال بعيد ميلادها.. تغريم رئيسة وزراء النرويج لانتهاكها قواعد احتواء (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

أسعار الذهب في فلسطين اليوم الأحد

أسعار الذهب في فلسطين اليوم الأحد

الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان من حرملة شرق بيت لحم

الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان من حرملة شرق بيت لحم

الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين وسط مواجهات في العيسوية

الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين وسط مواجهات في العيسوية

بالأسماء.. داخلية غزة تعلن وصول كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر يوم الاثنين

بالأسماء.. داخلية غزة تعلن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر يوم الاثنين

جامعة فلسطين تصدر بياناً حول الدوام ليوم غدٍ الأحد والامتحانات النصفية المؤجلة

جامعة فلسطين تصدر بياناً حول الدوام ليوم غدٍ الأحد والامتحانات النصفية المؤجلة

نقابة المحامين تقرر مقاطعة الهيئات التي استحدثتها السلطة

نقابة المحامين تقرر مقاطعة الهيئات التي استحدثتها السلطة

مستوطنون يحاولون السيطرة على قطعة أرض تربط بين البيوت المسربة في سلوان

مستوطنون يحاولون السيطرة على قطعة أرض تربط بين البيوت المسربة في سلوان

التنمية تدعو لفتح تحقيق بجريمة الاحتلال ضد الطفل البطش بفقد عينه

التنمية تدعو لفتح تحقيق بجريمة الاحتلال ضد الطفل البطش بفقد عينه

منوعات

صور.. تامر حسني وروبي يشعلان حفلاً ضخماً بمناسبة مرور عام على إطلاق &#34;تاج مصر&#34;

صور.. تامر حسني وروبي يشعلان حفلاً ضخماً بمناسبة مرور عام على إطلاق "تاج مصر"

شاهد: ماذا رد الطيار المفصول على محمد رمضان بعد قضية التعويض

شاهد: ماذا رد الطيار المفصول على محمد رمضان بعد قضية التعويض

شاهد: بسبب آخر ظهور لهما.. أحمد زاهر وابنته ليلى يتعرضوا للانتقاد اللاذع

شاهد: بسبب آخر ظهور لهما.. أحمد زاهر وابنته ليلى يتعرضوا للانتقاد اللاذع

شاهد: ريهام حجاج &#34; أنا مخي جزمة&#34;.. ما القصة ؟

شاهد: ريهام حجاج " أنا مخي جزمة".. ما القصة ؟

شاهد: محمد كارتر يثير الجدل والحيرة حول انفصاله عن شيماء سيف

شاهد: محمد كارتر يثير الجدل والحيرة حول انفصاله عن شيماء سيف

شاهد: بعد طلاقها على الهواء.. هند البلوشي تعلن عن حملها

شاهد: بعد طلاقها على الهواء.. هند البلوشي تعلن عن حملها

هل تسبب الأمير هاري و ميغان ماركل بوفاة الأمير فيليب ؟

هل تسبب الأمير هاري و ميغان ماركل بوفاة الأمير فيليب ؟

هل ترك سيف نبيل الغناء و اتجه للتمثيل ؟

هل ترك سيف نبيل الغناء و اتجه للتمثيل ؟

شاهد: داليا مبارك تتعرّض للتنمّر القاسي.. والجمهور &#34;حمار&#34;.. ما القصة ؟

شاهد: داليا مبارك تتعرّض للتنمّر القاسي.. والجمهور "حمار".. ما القصة ؟

شاهد: روان بن حسين تعتذر لزوجها وتعترف بالندم

شاهد: روان بن حسين تعتذر لزوجها وتعترف بالندم

عربي

الصحة الأردنية: تسجيل 62 وفاة و3145 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة الأردنية: تسجيل 62 وفاة و3145 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

السودان: &#34;إجراء عاجل&#34; تحسبا لملء سد النهضة

السودان: "إجراء عاجل" تحسبا لملء سد النهضة

السيسي: القضية الفلسطينية محورية للعالم العربي ونبذل الجهود لتطبيق حل الدولتين

السيسي: القضية الفلسطينية محورية للعالم العربي ونبذل الجهود لتطبيق حل الدولتين

السعودية تعدم ثلاثة من عسكرييها بتهمة &#34;التعاون مع العدو&#34;

السعودية تعدم ثلاثة من عسكرييها بتهمة "التعاون مع العدو"