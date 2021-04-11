الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين وسط مواجهات في العيسوية
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، 3 شبان من قرية العيسوية شمال شرق القدس المحتلة .
وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت حسن ياسر درويش (20 عاما)، وأحمد عصام درويش وشقيقه ماجد، من منازلهما وسط مواجهات مع جيش الاحتلال الذي اقتحم القرية بعد إغلاق مداخلها.
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، 3 شبان من قرية العيسوية شمال شرق القدس المحتلة .
وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت حسن ياسر درويش (20 عاما)، وأحمد عصام درويش وشقيقه ماجد، من منازلهما وسط مواجهات مع جيش الاحتلال الذي اقتحم القرية بعد إغلاق مداخلها.
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