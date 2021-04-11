الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين وسط مواجهات في العيسوية

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، 3 شبان من قرية العيسوية شمال شرق القدس المحتلة .



وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت حسن ياسر درويش (20 عاما)، وأحمد عصام درويش وشقيقه ماجد، من منازلهما وسط مواجهات مع جيش الاحتلال الذي اقتحم القرية بعد إغلاق مداخلها.