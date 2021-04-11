إصابة عشرات المواطنين بالاختناق في بيت أمر شمال الخليل

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب عشرات المواطنين، الليلة الماضية، بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيت أمر شمال الخليل.



وقال الناشط الإعلامي في بيت أمر محمد عوض، إن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة أبو طوق، القريبة من مدخل بيت أمر، وأطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب منازل المواطنين، ما تسبب بإصابة العشرات بالاختناق.



يشار إلى أن قوات الاحتلال تتعمد اقتحام عدة مناطق في بيت أمر بشكل متواصل، وتقوم باستفزاز المواطنين اثناء فلاحتهم أراضيهم للتضيق عليهم وتهجيرهم.